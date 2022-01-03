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Спорт

Сегодня скончался трёхкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев

Умер олимпийский чемпион, легкоатлет Виктор Санеев. Фото: ТАСС / Яковлев Александр

Сегодня Национальный олмпийский комитет Грузии сообщил о смерти легкоатлета Виктора Санеева. Он ушёл из жизни на 77-м году, сообщает Пятый канал.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубоким сожалением сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трёхкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов всех времён Виктор Санеев», — говорится в сообщении комитета.

Спортсмен родился 3 октября 1945 года в Сухуми, в 11 лет начал легкоатлетическую карьеру, выступал за спортивное общество «Динамо». Победитель Олимпийских игр 1968, 1972 и 1976 годов, на Играх-1980 в Москве завоевал серебряную медаль. Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке.

По окончании спортивной карьеры Санеев работал в аппарате тбилисского «Динамо», а после распада СССР уехал в Австралию с женой и сыном. Жил в Сиднее, где работал тренером по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс.

Причина смерти не была сообщена.

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