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В Пскове 13 января пройдёт «Квартирник на Профсоюзной»

Псковский рок-клуб приглашает на концерт. Фото: «ВКонтакте»

13 января в Пскове пройдёт староновогодний «Квартирник на Профсоюзной», сообщили ПАИ в Псковском рок-клубе.

Заглянут на огонёк и исполнят снежные праздничные песни «ПроектА4», Анна Петрова, группы StandBy, AltReal и другие.

Начало в 18:00, адрес библиотеки – Псков, улица Профсоюзная, 2. Чтобы прийти на концерт, заполните форму, перейдя по ссылке. Вход будет осуществляться в соответствии со списками предварительной регистрации, сообщают организаторы.

Квартирник пройдёт в формате COVID free: это значит, что зрителей ждут с QR-кодом об имеющейся прививке, перенесённом заболевании или с документом о медицинском отводе и отрицательным ПЦР-тестом. 

На этом сюрпризы не заканчиваются: 10 и 12 января состоятся мастер-классы по музыкальному искусству, фото- и видеосъёмке событийных мероприятий.

В 2022 году проект «Квартирник на Профсоюзной» реализуется на средства гранта ФАДМ «Росмолодёжь» командой Псковского рок-клуба совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой при поддержке молодёжной организации «Вечевой Орден».

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