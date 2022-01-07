Псков закружился в рождественском вальсе

21:20, 07 января 2022, ПАИ

При поддержке организации «Вечевой орден | Молодёжь Псковщины» в этом году был возрождён проект «Псков танцует вальс». Об этом рассказывает паблик с одноимённым названием.

В самом конце года в социальных сетях появилось объявление о наборе молодых людей. Обязательным условием было знание вальсового шага или желание ему научиться за короткое время. Результаты восхитили псковичей.

В январе 2022 года были в один день проведены три флешмоба в разных локациях Пскова.

Второе выступление прошло в Псковской областной универсальной научной библиотеке.