Псков закружился в рождественском вальсе
При поддержке организации «Вечевой орден | Молодёжь Псковщины» в этом году был возрождён проект «Псков танцует вальс». Об этом рассказывает паблик с одноимённым названием.
В самом конце года в социальных сетях появилось объявление о наборе молодых людей. Обязательным условием было знание вальсового шага или желание ему научиться за короткое время. Результаты восхитили псковичей.
В январе 2022 года были в один день проведены три флешмоба в разных локациях Пскова.
Второе выступление прошло в Псковской областной универсальной научной библиотеке.
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