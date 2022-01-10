Более 940 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

10:39, 10 января 2022, ПАИ

940 680 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 243,5 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 340 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 650 849 случаев заболевания коронавирусом, 9 686 912 человек выздоровело, 316 163 – умерло.