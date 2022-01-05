В России продолжают дорожать новые автомобили
В начале года стоимость автомобилей в России традиционно поднялась в пределах 3%, пишет «Коммерсантъ».
На ценообразование в начале каждого года кроме инфляции и курса валют существенное влияние оказывает стоимость сырья, которое используется для производства автомобиля. При этом, по данным издания, увеличение цен наблюдается на автомобили, которые уже дорожали в декабре 2021 года. В частности, прайс-лист уже обновили Lada и Renault.
Дилеры ожидают дальнейшего роста цен. Среди основных причин подорожания называются увеличивающиеся издержки автоконцернов и ослабление рубля. Кроме того, наблюдается нехватка автомобилей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?
29 декабря 2021
Михаил Ведерников раскритиковал реализацию нацпроектов в четырёх районах Псковской области