В России продолжают дорожать новые автомобили

17:28, 10 января 2022, ПАИ

В начале года стоимость автомобилей в России традиционно поднялась в пределах 3%, пишет «Коммерсантъ».

На ценообразование в начале каждого года кроме инфляции и курса валют существенное влияние оказывает стоимость сырья, которое используется для производства автомобиля. При этом, по данным издания, увеличение цен наблюдается на автомобили, которые уже дорожали в декабре 2021 года. В частности, прайс-лист уже обновили Lada и Renault.

Дилеры ожидают дальнейшего роста цен. Среди основных причин подорожания называются увеличивающиеся издержки автоконцернов и ослабление рубля. Кроме того, наблюдается нехватка автомобилей.