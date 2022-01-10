Псковичей приглашают на праздник «Рождество – время ангелов»

22:37, 10 января 2022, ПАИ

15 января Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, д. 2) приглашает своих друзей на ежегодный рождественский фестиваль «Рождество – время ангелов».

Воскресная школа храма Василия Великого на Горке, воскресная школа Спасо-Елиазаровского монастыря совместно с казачьим ансамблем «Златница» представляют концертную программу и интерактив у рождественской ёлки.

«В череде новогодних мероприятий особое значение имеет Рождество – чудесный праздник, несущий веру в лучшее, любовь к людям и жизни, к её вечному обновлению. Уже более 2000 лет христианами всего мира празднуется 7 января Рождество Иисуса Христа. Начинаются Святки, рождественские праздники, и продолжаются до Крещения – 19 января. И это лучшее время для знакомства с народными святочными традициями», – сообщили ПАИ методисты.

По традиции фестиваль будет сопровождать книжная выставка «Назидательные уроки Рождества» из фонда Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Издания знакомят читателей с историей праздников в России, с новогодними и рождественскими обычаями и обрядами, с произведениями русских писателей и поэтов, посвящёнными Новому году и Рождеству. Многие из них были любимы в дореволюционной России: в канун Нового года их печатали едва ли не все журналы и газеты. И сегодня, передавая аромат минувшего времени, они ничуть не утратили своей актуальности.

Произведения русских классиков «Вечера на хуторе близ Диканьки, или Ночь перед Рождеством» Николая Васильевича Гоголя, «Рождественская ночь» Константина Михайловича Станюковича, «Ванька», «Шампанское», «Новогодняя пытка», «Ёлка» Антона Павловича Чехова и другие так или иначе связаны с удивительным праздником. Это очень разные по стилю, настроению и мыслям истории, которые объядиняет вера в рождественское чудо. В мир новогодних чудес погружают нас «Снегурочка» Александра Николаевича Островского, «Детство Никиты» Льва Николаевича Толстого, «Рождество» Ивана Сергеевича Шмелёва, «Двенадцать месяцев» Самуила Яковлевича Маршака. К поэтическим шедеврам принадлежит «Рождественская звезда» Бориса Леонидовича Пастернака: это очень значимое, рубежное стихотворение – именно так восприняли его первые читатели и, что особенно важно, сам поэт.

На празднике в библиотеке у всех желающих будет возможность прочитать вслух свои любимые произведения, поделиться впечатлениями, обменяться книгами или оставить их в дар библиотеке для новых поколений читателей.

Приходите на фестиваль, приводите своих детей и внуков, продлите светлое рождественское настроение!

Начало в 13:00 (ПОУНБ, 3-й этаж).

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно!