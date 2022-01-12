В Пскове прошли Рождественские вечёрки
Рождественских вечёрки прошли в эти выходные во Дворе Постникова в Пскове.Об этом сообщил Официальный Telegram-канал Псковской области.
Рождественские вечёрки – проект Псково-Изборского музея-заповедника, который объединил фольклорные ансамбли ПсковГУ «Плескава», областного Центра народного творчества «Уграда» и самих сотрудников музея.
Участники вечёрок смотрели вертепное представление, колядовали, пели и водили хороводы, узнали историю елочной игрушки и пили чай на свежем воздухе. Интересно было всем, и детям, и взрослым
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