В Пскове прошли Рождественские вечёрки

20:24, 12 января 2022, ПАИ

Рождественских вечёрки прошли в эти выходные во Дворе Постникова в Пскове.Об этом сообщил Официальный Telegram-канал Псковской области.

Рождественские вечёрки – проект Псково-Изборского музея-заповедника, который объединил фольклорные ансамбли ПсковГУ «Плескава», областного Центра народного творчества «Уграда» и самих сотрудников музея.

Участники вечёрок смотрели вертепное представление, колядовали, пели и водили хороводы, узнали историю елочной игрушки и пили чай на свежем воздухе. Интересно было всем, и детям, и взрослым