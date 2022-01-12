Псковичей приглашают на гулянья «Святки у псковского воеводы»

20:31, 12 января 2022, ПАИ

Гулянья «Святки у псковского воеводы» пройдут 15 января в Приказной палате Псковского кремля, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В программе мероприятия три площадки – «От звезды до воды», гадания в воеводской палате, вертепное представление о казни царя Ирода, а также вечёрочное гулянье.

Билеты можно приобрести в кассе Приказной палаты.