Российские миротворцы покинут Казахстан в течение 10 дней

23:50, 12 января 2022, ПАИ

Официальный представитель Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов подтвердил вывод контингента миротворческих войск из Казахстана, обозначенный президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, 13 января. Он указал, что сроки возвращения российских миротворцев на родину были согласованы на встрече главы государства с генеральным секретарём ОДКБ Станиславом Засем, сообщает Lenta.ru.

Ранее Зайнетдинов заявил, что российские военнослужащие в Казахстане ни разу не получали приказ о применении оружия, хотя и имели право стрелять в случае непосредственной угрозы своей жизни. Потерь в рядах миротворцев, по данным официального представителя, нет.