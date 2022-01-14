Подросток украл металлические ворота в Новоржеве

11:11, 14 января 2022, ПАИ

9 января вечером в Новоржеве неизвестный украл металлические ворота от дома на улице Германа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полиция вскоре задержала подозреваемого, им оказался 18-летний безработный житель Новоржевского района. Выяснилось, что подросток снял с петель створку ворот, распилил ее ножовкой и на тележке отвез краденое в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело. Изъяты фрагменты металлических ворот, пояснили в ведомстве.