Псковские биатлонисты-юниоры отправились на второй этап Кубка Анны Богалий в Челябинскую область

12:09, 14 января 2022, ПАИ

Псковские биатлонисты-юниоры отправились на второй этап Кубка Анны Богалий в Челябинскую область. Как сообщил тренер СШОР «Ника» Олег Макеев, соревнования пройдут с 17 по 24 января в Абзаково, в них примут участие спортсмены из 27 регионов.

Псковскую область представят: Глеб Макеев, Карина Смирнова и Олеся Губарева. Спортсмены выступят в трех дисциплинах: индивидуальная гонка, гонка преследования, смешанная эстафета.

Детско-юношеские соревнования по биатлону ведут свою историю с 2013 года. Автором и идеологом проекта является двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.