Пьяного тракториста остановили полицейские в Новоржевском районе

10:06, 17 января 2022, ПАИ

Пьяного водителя трактора остановили сотрудники полиции в Новоржевском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 13:00 по деревне Березовец на тракторе МТЗ-82 ехал 40-летний житель Новоржевского района. Остановившие его сотрудники полиции выяснили, что тракторист был в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день в Пскове в четыре часа утра на улице Льва Толстого полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21124, за рулем которого был 34-летний нетрезвый водитель.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.