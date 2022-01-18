Вакцинация против коронавируса не несет негативных последствий для репродуктивной функции – Минздрав

10:49, 18 января 2022, ПАИ

Вакцинация против коронавируса не несет негативных последствий для репродуктивной функции мужчин и женщин, в отличие от ковида, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и ее исход. На сегодняшний день вакцинация - это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19. Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин», - сказал он в приветственном обращении к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине.

Мурашко отметил, что сегодня нужно приложить все усилия для своевременной вакцинации граждан репродуктивного возраста на этапе планирования семьи, а также уделить особое внимание беременным. «В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мы видим, что она отражается на показателях материнской смертности», - рассказал он.

Глава Минздрава также сообщил, что с 2021 года критические акушерские состояния находятся на особом мониторинге благодаря созданию специального регистра. «Он позволил не только осуществлять совместное ведение региональными специалистами и экспертами федерального центра более 8 тыс. беременных и рожениц, находящихся в реанимации, но и получить значительный объем информации по материнским потерям и состояниям. Благодаря доступу к этим оперативным данным мы можем планировать более эффективные меры по выходу из сложившейся ситуации», - заключил он.