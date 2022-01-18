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Экономика

Ипотечных кредитов на 5 млрд рублей выдали псковским семьям в 2021 году

В 2021 году 3 427 псковским семьям выдали ипотечных кредитов и выплат на 5 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель направления «Методология и развитие» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин на онлайн-конференции ДОМ.РФ по теме «Развитие жилищного строительства в СЗФО».

Кредиты и выплаты были выданы по программам «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека» и «450 тысяч рублей многодетным семьям».

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов добавил, что за всё время действий льготных программ льготные ипотечные кредиты получили 153 тысячи семей в СЗФО, ещё 20 тысяч семей получили выплаты на погашение ипотеки при рождении трёх и более детей.

73 % всех льготных кредитов в СЗФО выдано по программе «Льготная ипотека» на новостройки.

По состоянию на 30 декабря 2021 года, в СЗФО 152 592 семьи получили поддержку по программам, из них 111 743 – «Льготная ипотека на новостройки» и 40 849 – «Семейная ипотека».

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