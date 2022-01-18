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Политика

С выступлений фракций и парламентского часа начнётся первая в 2022 году сессия областного Собрания депутатов

Первая сессия Псковского областного Собрания депутатов в 2022 году начнётся с выступлений фракций и парламентского часа, посвящённого развитию первичного звена системы здравоохранения региона. Заседание назначено на 27 января, решение принял Совет законодательного органа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания.

«Повестка на этот раз небольшая, но есть предложение продолжить работу в обычном режиме и, поскольку времени на рассмотрение вопросов потребуется немного, провести парламентский час», - обратился к коллегам спикер областного Собрания Александр Котов.

По общему решению темой обсуждения станет не только работа скорой помощи, которой ещё в октябре предлагали посвятить парламентский час депутаты фракций КПРФ и «Яблоко», но и развитие первичного звена здравоохранения в целом. «Предлагаю немного расширить вопрос и послушать информацию о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, о перспективах организации продажи на базе ФАПов лекарственных препаратов  – об этом нас часто спрашивают, а по итогам работы согласительной комиссии решение принято и выделены средства, чтобы начать эту работу в части пунктов уже в этом году. Кроме того, по программе модернизации первичного звена здравоохранения в этом году запланирована поставка оборудования и ремонт лечебных учреждений. Давайте в таком ракурсе подойдём к обсуждению. Если, конечно, не возражают авторы инициативы», - отметил Александр Котов.

Вице-спикер Александр Братчиков предложил к перечисленному добавить вопрос дополнительных выплат врачам поликлиник, занятым реабилитацией постковидных пациентов, – его в рамках работы согласительной комиссии на этапе формирования бюджета поднял руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков. Тогда сопредседатель комиссии, первый вице-губернатор Вера Емельянова в ответ пообещала шире осветить тему поддержки врачей в частности и системы оплаты труда медработников в целом на одном из ближайших парламентских часов.

По общему согласию ближайшая сессия начнётся с фракционных выступлений.

Отдельная норма о предоставлении фракциям перед обсуждением повестки слова для выступлений по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам появилась в регламенте областного Собрания депутатов 7 лет назад и активно использовалась вплоть до начала ковидных ограничений, наложенных на проведение массовых мероприятий весной 2020 года. Принятое решение Совета Собрания распространяется пока лишь на одну сессию.

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