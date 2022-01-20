За случайное убийство на охоте пскович получил наказание в виде исправительных работ

13:03, 20 января 2022, ПАИ

Стругокрасненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении охотника, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

5 октября 2021 года в Плюсском районе обвиняемый на расстоянии около 20 метров от себя увидел неясный силуэт и предположил, что это животное. В нарушение правил охоты, согласно которым при осуществлении охоты запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, мужчина произвел один выстрел из карабина «Вепрь» в направлении предполагаемого животного, где в тот момент находился человек.

Потерпевший скончался на месте. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства.