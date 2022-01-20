Почти 39 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
19 января в стране зафиксировано 684 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 24 478 человек.
Всего по состоянию на 20 января в России выявлен 10 938 261 случай заболевания коронавирусом, 9 950 333 человека выздоровели, 324 060 – умерло.
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