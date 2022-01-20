Почти 39 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

13:19, 20 января 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

19 января в стране зафиксировано 684 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 24 478 человек.

Всего по состоянию на 20 января в России выявлен 10 938 261 случай заболевания коронавирусом, 9 950 333 человека выздоровели, 324 060 – умерло.