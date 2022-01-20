В Псковской области растёт доля заразившихся омикрон-штаммом

15:09, 20 января 2022, ПАИ

Из-за распространения омикрон-штамма в Псковской области прогнозируют рост заболеваемости COVID-19. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Рост заболеваемости уже идёт, и он связан с тем, что растёт доля заразившихся омикрон-штаммом, - рассказал Александр Нестерук. – «Омикрон» передаётся быстрее, чем «дельта».

Собеседник агентства также отметил, что новый штамм присутствует у 15% пациентов, которые заболели коронавирусом. «Можем говорить, что в регионе уже есть сотни случаев «омикрона», - добавил он.

При этом среди школьников также фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, а заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на прежнем уровне.

Омикрон-штамм подозревают у 15% заболевших коронавирусом детей в Псковской области. Напомним, первые случаи заражения новым штаммом выявили у 15 жителей региона 16 января. Александр Нестерук рассказал о самочувствии пациентов. Очередную партию тестов псковичей отправили в Петербург для выявления штамма «омикрон».