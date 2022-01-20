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Происшествия

300 часов обязательных работ присудили жителю посёлка Бежаницы за кражу денег с карты

Локнянский суд приговорил к общественным работам мужчину, снявшего деньги с карты своего знакомого. Фото: «ВКонтакте»

Прокуратурой Локнянского района в суде поддержано государственное обвинение в отношении жителя посёлка Бежаницы. Об этом сообщил корреспондент газеты «Восход».

Судебным следствием установлено, что подсудимый безработный мужчина 2003 года рождения 10.11.2021 в Локне попросил у своего знакомого для снятия в банкомате в долг 1000 рублей. Последний отдал ему свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и сообщил при этом её секретный ПИН-код для снятия денежных средств в банкомате.

Прибыв в помещение офиса банка, расположенного в посёлке Локня, подсудимый решил похитить деньги с банковского счёта своего знакомого и тайно, без согласия потерпевшего вместо 1000 рублей снял с его счёта при помощи банкомата деньги в размере 10 000 рублей. Похищенными деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению, часть из них потратил на личные нужды, а другая их часть была изъята у него сотрудниками полиции.

Действия подсудимого квалифицированы судом по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счёта. Подсудимый признал полностью свою вину и возместил потерпевшему причинённый преступлением материальный ущерб. С учётом позиции государственного обвинения, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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