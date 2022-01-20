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В Псковском районе планируют фестиваль «Внуки Петра»

К 350-летию Петра Первого в Псковском районе планируют фестиваль. Фото: oum

Сегодня поисковым отрядом «Гвоздика» в Невеле подана заявка в Президентский фонд культурных инициатив на соискание гранта, пишет паблик «Невельский фронт».

Изучив и проанализировав многолетний опыт отряда по проведению молодёжных «Вахт памяти», отряд решил выйти за пределы этого формата.

2022-й – год 350-летия Петра I, человека, который внёс огромный вклад в развитие России, создал регулярную армию и флот и многое другое. В эпоху Петра Россию признали на международной арене, в том числе благодаря победам русского оружия!

В связи с этой датой решено провести тематический семейный фестиваль «Внуки Петра» на базе палаточного лагеря. Ориентировочно фестиваль запланирован в период с 26 по 28 июня 2022 года на территории Псковского района. Предусмотрено участие жителей не только Пскова и Псковского района, но и других районов области. Формат фестиваля предполагается семейный. По сути, это будет лагерь выходного дня. С детьми и взрослыми предусмотрено проведение развлекательно-образовательных интерактивных мероприятий, позволяющих погрузиться в эпоху Петра. 
 

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