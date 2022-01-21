Послание Путина Федеральному Собранию могут перенести из-за «омикрона»

12:56, 21 января 2022, ПАИ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию могут перенести из-за распространения нового штамма коронавируса, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что при формировании даты послания будут учитываться пики заболеваемости «омикроном». В случае необходимости дату могут перенести на несколько недель.

«Мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции», - сказал Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что послание президента России Федеральному Собранию может быть оглашено после января. 21 января в России зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом.