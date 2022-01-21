Послание Путина Федеральному Собранию могут перенести из-за «омикрона»
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию могут перенести из-за распространения нового штамма коронавируса, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что при формировании даты послания будут учитываться пики заболеваемости «омикроном». В случае необходимости дату могут перенести на несколько недель.
«Мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции», - сказал Песков.
Напомним, ранее сообщалось, что послание президента России Федеральному Собранию может быть оглашено после января. 21 января в России зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом.
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