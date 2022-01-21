Новый рекорд по числу заражений COVID-19 зафиксировали в России
В России зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки – 49 513 случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
20 января в стране зафиксировано 692 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 24 719 человек.
Всего по состоянию на 21 января в России выявлено 10 987 774 случая заболевания коронавирусом, 9 975 052 человека выздоровело, 324 752 – умерло.
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