Послание Владимира Путина Федеральному Собранию может быть оглашено после января
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может быть оглашено после января, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», – уточнили в пресс-службе.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному Собранию состоится в начале 2022 года. Пресс-секретарь президента России отметил, что подготовка к посланию российского лидера концептуально началась в декабре.
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