Послание Владимира Путина Федеральному Собранию может быть оглашено после января

09:53, 14 января 2022, ПАИ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может быть оглашено после января, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», – уточнили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному Собранию состоится в начале 2022 года. Пресс-секретарь президента России отметил, что подготовка к посланию российского лидера концептуально началась в декабре.