46-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

16:03, 21 января 2022, ПАИ

Повестка в региональных Telegram-каналах на минувшей неделе была не богата на события и интересные темы. Партии в большинстве своём перебивались, кто чем мог. Коммунисты вспоминали Ильича, либерал-демократы хоронили Назарбаева (а он возьми и воскресни) да мастерили кормушку для птиц.

А омикрон-штамм тем временем добрался до Псковской области – и вот уже эксперты снова и снова напоминают, что – только вакцинация! Ковид-повестка, в начале года отступившая было на периферию информационной повестки, снова везде. Нелегко приходится и обладателям биткоинов: ЦБ возьми и припугни их запретом майнинга и использования криптовалюты на территории России.

На эти и другие темы, обсуждаемые в Telegram-пространстве, 21 января, в пятницу, вечером в 46-м выпуске «Псковского телеграма» поговорят соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаемом в региональном Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в эфир с февраля 2021 года.