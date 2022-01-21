46-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
Повестка в региональных Telegram-каналах на минувшей неделе была не богата на события и интересные темы. Партии в большинстве своём перебивались, кто чем мог. Коммунисты вспоминали Ильича, либерал-демократы хоронили Назарбаева (а он возьми и воскресни) да мастерили кормушку для птиц.
А омикрон-штамм тем временем добрался до Псковской области – и вот уже эксперты снова и снова напоминают, что – только вакцинация! Ковид-повестка, в начале года отступившая было на периферию информационной повестки, снова везде. Нелегко приходится и обладателям биткоинов: ЦБ возьми и припугни их запретом майнинга и использования криптовалюты на территории России.
На эти и другие темы, обсуждаемые в Telegram-пространстве, 21 января, в пятницу, вечером в 46-м выпуске «Псковского телеграма» поговорят соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.
«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаемом в региональном Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в эфир с февраля 2021 года.
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