Валерий Астраханцев объяснил причину своего ухода

22:12, 21 января 2022, ПАИ

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города по инфраструктуре Валерий Астраханцев прокомментировал свой уход с поста, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Как сообщает пресс-центр администрации города, Валерий Александрович покидает свой пост по семейным обстоятельствам. Он поблагодарил главу города Великие Луки Николая Козловского и всю команду городской администрации за совместную работу.

«Рад, что вместе нам удалось решить ряд вопросов в сфере ЖКХ, это значит, мы работали в интересах всех жителей города. Пусть и далее все цели и задачи, поставленные перед командой администрации города, успешно достигаются», – сказал чиновник и добавил, что за время работы в Великих Луках он убедился, что это город с богатой историей, город с великим прошлым и большим будущим.