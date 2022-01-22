В Новоржевском районе сгорел дом

10:42, 22 января 2022, ПАИ

Возгорание в жилом доме в деревне Орша Новоржевского района произошло сегодня утром, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного ПЧ-18 поступило в шесть часов утра от соседей. На место происшествия выезжали два пожарных расчета в составе шести человек и двух едириц техники.

На момент возгорания в доме находилась семья с двумя малолетними детьми. Всем удалось выйти из горящего дома. Никто не пострадал. В результате огнём полностью уничтожена веранда, частично крыша и внутренние помещения.