В Новоржевском районе сгорел дом
Возгорание в жилом доме в деревне Орша Новоржевского района произошло сегодня утром, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Сообщение о пожаре на пульт дежурного ПЧ-18 поступило в шесть часов утра от соседей. На место происшествия выезжали два пожарных расчета в составе шести человек и двух едириц техники.
На момент возгорания в доме находилась семья с двумя малолетними детьми. Всем удалось выйти из горящего дома. Никто не пострадал. В результате огнём полностью уничтожена веранда, частично крыша и внутренние помещения.
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