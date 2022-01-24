24 человека получили травмы, двое погибли на дорогах Псковской области за неделю

09:46, 24 января 2022, ПАИ

С 17 по 23 января на дорогах Псковской области в результате ДТП погибли двое, травмы различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе четверо детей до 16 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД УМВД России.

Сотрудникам ведомства удалось пресечь 1 882 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Выявлено 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны пять водителей.

«Зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в зимний период и рекомендует быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями», - подчеркнули в ведомстве.