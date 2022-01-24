Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

16:32, 24 января 2022, ПАИ

Центральный банк России решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Об этом 24 января сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 по московскому времени 24 января 2022 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», – говорится в публикации.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учётом фактической обстановки на финансовых рынках, уточнили в Центробанке.

Банк России следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, заверил регулятор.

Напомним, что сегодня курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года.