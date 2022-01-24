Лучшего игрока в быстрые шахматы определили среди школьников Острова

17:55, 24 января 2022, ПАИ

Классификационный турнир среди школьников Островского района по быстрым шахматам прошёл в Острове. Об этом сообщает портал «Мой Остров» со ссылкой на школу № 4, на базе которой проводились соревнования.

Результаты распределились следующим образом:

1. Максим Михайлов (8 из 9).

2. Артемий Лекарств (8 из 9, проиграл финальную встречу).

2. Юрий Божков (5,5 из 9).

«Хотелось бы отметить за высокие результаты обучающуюся в 5-м классе Полину Иванову, которая набрала 4,5 балла, и обучающегося в 3-м классе Евгения Курдюкова, который набрал 3 очка из 9, играя со взрослыми соперниками», – отметили организаторы турнира.