Лучшего игрока в быстрые шахматы определили среди школьников Острова
Классификационный турнир среди школьников Островского района по быстрым шахматам прошёл в Острове. Об этом сообщает портал «Мой Остров» со ссылкой на школу № 4, на базе которой проводились соревнования.
Результаты распределились следующим образом:
1. Максим Михайлов (8 из 9).
2. Артемий Лекарств (8 из 9, проиграл финальную встречу).
2. Юрий Божков (5,5 из 9).
«Хотелось бы отметить за высокие результаты обучающуюся в 5-м классе Полину Иванову, которая набрала 4,5 балла, и обучающегося в 3-м классе Евгения Курдюкова, который набрал 3 очка из 9, играя со взрослыми соперниками», – отметили организаторы турнира.
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