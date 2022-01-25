Ремонт ряда мостов пройдет в 2022 году в Псковской области

11:49, 25 января 2022, ПАИ

Ремонт ряда мостов пройдет в 2022 году в Псковской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, продолжится капитальный ремонт, начатый в 2021 году, на мостовых сооружениях через реку Шелонь (на км 66 + 912 дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы в Дновском районе), через реку Великая (на км 9 + 622 дороги Пушкинские Горы — Рождество — Велье в Пушкиногорском районе), через реку Шесть (на км 10+000 дороги Пушкинские Горы — Захино - Барабаны в Пушкиногорском районе), через реку Неведрянка (на км 0+300 дороги Толкачево — Себеж - Заситино в Себежском районе), на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе. Также запланирована реконструкция Советского (Троицкого) моста в Пскове.

Кроме того, планируется приступить к капитальному ремонту мостов через реку Череха (на км 0+180 дороги Быстроникольское — Черская), через реку Идрянка (на км 9+550 дороги Толкачево — Себеж - Заситино в Себежском районе), через реку Лочкино (на км 47+700 дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино - Краколье в Псковском районе) и других мостовых сооружений, эксплуатируемых с ограничением по весовой нагрузке.