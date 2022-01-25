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Спорт

Более 50 танцевальных пар приняли участие в открытом турнире Псковской области по спортивным танцам

Более 50 танцевальных пар приняли участие в открытом турнире Псковской области по спортивным танцам. Об этом сообщил президент  региональной федерации танцевального спорта Владимир Мохов. По его словам, в СК «Олимп» танцоры состязались в шести возрастных группах и трех дисциплинах: европейский танец, латиноамериканский танец, двоеборье.

В категории «Дети-1» победу одержала пара Богдан Васильев и Елизавета Полякова (Псков, «Триумф»).

В категории «Дети-2» сильнейшими стали Александр Елисеев и Ангелина Зубкова (Остров, «Аэроданс»)

В группе «Юниоры-1» на первом месте Михаил Неня и София Шальнева (Остров, «Аэроданс»).

В категории «Юниоры-2» в европейской программе победили Иван Ходеев и Мира Барсукова (Псков, «Триумф»).

В категории «Юниоры-2» в латиноамериканской программе выиграли Сергей Бухаров и Кира Голышева  (Великие Луки).

В группе «Молодежь» победу одержали Арсений Дудин и Дарья Степанова (Остров, «Аэроданс»).

Среди взрослых танцоров на первом месте Илья Болдырев и Елизавета Яковлева (Псков).

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