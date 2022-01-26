Известный фотограф насмерть замёрз в центре Парижа

09:05, 26 января 2022, ПАИ

Парижский фотограф Рене Робер потерял сознание на одной из центральных улиц Парижа и позже умер в больнице, так как никто из прохожих вовремя не вызвал ему скорую. Об этом рассказал представившийся его близким другом журналист и музыкант Мишель Момпонте, пишет ТАСС.

По его словам, Робер вышел из дома вечером 18 января, чтобы прогуляться по городу, однако на улице Тюрбиго ему стало плохо, и он упал, ударившись головой о тротуар. «Он лежал на земле по меньшей мере первые пять или шесть часов в одном из самых оживленных кварталов Парижа, и никто не посчитал нужным вмешаться», - рассказал Момпонте.

Только под утро проходивший мимо бездомный вызвал медиков, но было уже поздно. Бригада скорой прибыла в 5:30 19 января и констатировала у 84-летнего мужчины повреждение головы и сильное переохлаждение. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он умер.

Рене Робер более 50 лет посвятил увековечению на фото исполнителей, танцевавших в стиле фламенко.