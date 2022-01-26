Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Известный фотограф насмерть замёрз в центре Парижа

Парижский фотограф Рене Робер потерял сознание на одной из центральных улиц Парижа и позже умер в больнице, так как никто из прохожих вовремя не вызвал ему скорую. Об этом рассказал представившийся его близким другом журналист и музыкант Мишель Момпонте, пишет ТАСС.

По его словам, Робер вышел из дома вечером 18 января, чтобы прогуляться по городу, однако на улице Тюрбиго ему стало плохо, и он упал, ударившись головой о тротуар. «Он лежал на земле по меньшей мере первые пять или шесть часов в одном из самых оживленных кварталов Парижа, и никто не посчитал нужным вмешаться», - рассказал Момпонте.

Только под утро проходивший мимо бездомный вызвал медиков, но было уже поздно. Бригада скорой прибыла в 5:30 19 января и констатировала у 84-летнего мужчины повреждение головы и сильное переохлаждение. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он умер.

Рене Робер более 50 лет посвятил увековечению на фото исполнителей, танцевавших в стиле фламенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

26 января 2022

Публикуем видео сгоревшего на парковке торгового центра Fjord Plaza ВАЗ-21061
26 января 2022

В Новгородской области пропал полуторагодовалый ребенок

26 января 2022

Второе уголовное дело возбуждено после издевательств в многодетной семье в Алтайском крае

26 января 2022

ВАЗ-21061 не выдержал испытания дрифтом и сгорел на парковке торгового центра Fjord Plaza
25 января 2022

Три человека пострадали в ДТП в Бежаницком районе
25 января 2022

Первое место в России занимает псковское УМВД по раскрываемости киберпреступлений
25 января 2022

Объявлен сбор средств для помощи хозяйке сгоревшего зооприюта в Великих Луках

25 января 2022

50 кошек погибли при пожаре в приюте для животных в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...