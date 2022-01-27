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Происшествия

Крыша жилого дома сгорела в деревне Васильевское Пушкиногорского района 26 января

26 января в Пушкиногорском районе в деревне Васильевское на улице Юбилейной в жилом доме сгорела крыша. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, пожар произошел в 23:06. 

Огонь в доме полностью уничтожил кровлю размером 10 на 10 метров. Предположительная причина возгорания — неисправность дымовой трубы.

Кроме того, в этот же день в 10:38 в Пушкинских Горах на улице Юности из-за неосторожного обращения с огнем сгорел пластиковый мусорный контейнер размером 1 на 1 метр.

В 11:27 в Опочецком районе в деревне Разувайка из-за короткого замыкания аккумуляторной батареи огонь повредил моторный отсек в погрузчике «Маниту».

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