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Ночного похитителя люков задержали в Пскове

Ночного похитителя люков задержали в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С декабря 2021 года и по январь 2022 года в Пскове с улицы Шуйского, Бастионной, Декабристов и Железнодорожной молодой человек украл шесть крышек люков ливневой канализации. Причиненный ущерб составил 60 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову установили гражданина, подозреваемого в совершении противоправного деяния. Преступником оказался 31-летний безработный пскович. По версии следствия, подозреваемый ночью ездил по городу на своем автомобиле и похищал крышки люков, а затем сдавал их в пункт приема металла.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Устанавливается его возможная причастность и к другим кражам. Проведены обыски. Осуществляются и другие необходимые следственные действия. Будет привлечен к административной ответственности и скупщик похищенных изделий.

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