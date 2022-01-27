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Великолучанам рассказали о местах зимнего досуга

Одно из любимых развлечений великолучан – катание на коньках. Фото: «Великолукская правда. Новости»

Зима в этом году балует снегами и хорошим морозцем – самое то для традиционных забав. Коньки, лыжи, «ватрушки», лепка снеговиков – каких только активностей не придумают себе жители Великих Лук в снежный сезон! Корреспонденты газеты «Великолукская правда. Новости» решили узнать, как проводят свой досуг великолучане зимой.

«Луки Парк» стал, без преувеличения, центральной точкой притяжения отдыхающих. На новогодних каникулах там было особенно весело. Великолучане катались на «ватрушках» с деревянной горки, играли в аркадные игры, а ещё с этого года желающие могут посетить новый каток. Удобное месторасположение сразу же привлекло массу желающих. На катке действует прокат коньков, есть возможность подкрепиться горячим чаем или кофе. Ценник един для всех – для детей и взрослых.

Горожане, особенно представители молодого поколения, с особым удовольствием посещают катки. Ледовые площадки работают в разных частях города: на Дятлинке, на ул. Рабочей, д. 5, на ул. Радищева. Ну и конечно, для всех желающих круглогодично действует крытый каток в СОК «Айсберг».

В 2022 году каток на острове Дятлинка впервые решили залить не на привычном футбольном поле, а на новом ФОКОТе. Порадовали достаточно просторная арена, где можно раскататься, энергичная музыка из колонок, доброжелательный персонал и сравнительно невысокие цены

В «Айсберге» тоже нет недостатка в посетителях. Помимо занятий спортивных секций и групп, в спорткомплексе проходят массовые катания всех желающих. Ценник здесь повыше, чем на Дятлинке: в наличии любые коньки с 26 размера.

Не меньшей популярностью в морозные дни пользуется велосипедный центр в Зелёной зоне, который зимой переквалифицировался в лыжную трассу. Тысячи великолучан и гостей города от души катаются в живописном лесном массиве. Там же проходили тренировки воспитанников ДЮСШ № 3 «Олимпия», которые оттачивают на трассе своё лыжное мастерство. А ещё посетителям очень полюбилась горка для катания на «ватрушках».

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