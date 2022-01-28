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Политика

Владимир Зеленский скептически принял приглашение России приехать для переговоров в Сочи

Зеленский сообщил, что без обсуждения ситуации в Донбассе переговоры не будут эффективными. Фото informburo.kz

Владимир Зеленский признался, что скептически воспринял инициативу Сергея Лаврова приехать на переговоры в Сочи, чтобы обсудить двусторонние отношения с Владимиром Путиным. Об этом сообщили «Известия».

«Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я что, на лыжах покатался? Давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море», — предложил в ответ украинский лидер.

Также президент Украины выразил мнение, что встреча не даст результата без обсуждения ситуации в Донбассе.

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