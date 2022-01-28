Владимир Зеленский скептически принял приглашение России приехать для переговоров в Сочи
Владимир Зеленский признался, что скептически воспринял инициативу Сергея Лаврова приехать на переговоры в Сочи, чтобы обсудить двусторонние отношения с Владимиром Путиным. Об этом сообщили «Известия».
«Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я что, на лыжах покатался? Давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море», — предложил в ответ украинский лидер.
Также президент Украины выразил мнение, что встреча не даст результата без обсуждения ситуации в Донбассе.
Слышали ли вы про биткоин?
Владимир Зеленский скептически принял приглашение России приехать для переговоров в Сочи
Александр Котов: Нужно сделать все, чтобы наши граждане получали своевременно медицинскую помощь
Проблемы использования автоматизированной системы учёта древесины и сделок с ней обсудили псковские депутаты
Пушкинские Горы и Опочка названы городами с самой комфортной погодой в Псковской области