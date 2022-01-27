Псковская область стала лидером по продвижению цифровизации субъектов МСП

11:27, 30 января 2022, ПАИ

Псковская область заняла первое место в рейтинге регионов России по продвижению мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на приобретение программного обеспечения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что по итогам прошлого года в рамках поддержки цифровизации по нацпроекту «Цифровая экономика» представители субъектов МСП в регионе приобрели 904 лицензии на облачное программное обеспечение.

Этот механизм поддержки предполагает возмещение затрат по использованию российского программного обеспечения. Представители МСП могут приобрести отечественное программное обеспечение со скидкой в 50%, перечень программ указан на сайте Российского фонда развития информационных технологий.

«Благодарю за проделанную работу комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, управление информационной политики, региональный центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», управление цифрового развития и связи. Так держать!» — отметил Михаил Ведерников.