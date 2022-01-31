Бригады скорой помощи в Псковской области оснащены экспресс-тестами на COVID-19

10:21, 31 января 2022, ПАИ

С 29 января бригады скорой помощи в Псковской области получили для работы экспресс-тесты на COVID-19. Об этом во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Она уточнила, что приезжающие на дом медики при наличии у пациента симптомов ОРВИ должны сделать тест на коронавирус. Это может быть экспресс-тест или ПЦР.

Марина Гаращенко напомнила, что ранее Минздрав РФ опубликовал памятку о действиях при бессимптомном течении COVID-19.