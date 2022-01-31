Марина Гаращенко: При симптомах ОРВИ медики должны брать анализ на COVID-19

10:14, 31 января 2022, ПАИ

Любое проявление респираторного заболевания является прямым показанием к ПЦР-диагностике. Об этом во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко.

Она уточнила, что приезжающие на дом врачи или фельдшеры могут сделать на месте экспресс-тест. В случае положительного результата потребуется исследование методом ПЦР. Врачи скорой помощи в Псковской области также получили для работы экспресс-тесты.

Их также можно приобрести самостоятельно в аптеках.