Минздрав РФ опубликовал памятку о действиях при бессимптомном течении COVID-19
Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или лёгкого течения COVID-19 и ОРВИ.
Так, переболевшим или привитым от коронавируса без факторов риска при бессимптомном течении болезни лечение не требуется. Для оформления листка нетрудоспособности или справки учащегося необходимо позвонить в единую службу 122 или кол-центр поликлиники. Переболевшим и вакцинированным россиянам старше 60 лет при бессимптомном течении болезни лечение назначает медицинский работник. Чтобы получить дистанционную консультацию с медработником нужно также позвонить в кол-центр поликлиники или в единую службу 122.
Детям необходимо оставаться дома, лечение им назначает врач, в частности дистанционно. Для этого следует позвонить в поликлинику или единую диспетчерскую службу 122.
Те, кто переболел и вакцинирован, но имеет температуру выше 38 градусов, одышку, боли в грудной клетке, должны вызвать скорую.
В Минздраве также призвали не принимать антибиотики самостоятельно, так как они должны назначаться только медицинским работником и только в случае наличия показаний.
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