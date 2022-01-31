Пожар на складе «Псков-Полимера» локализован

12:03, 31 января 2022, ПАИ

В 10:18 пожарные локализовали возгорание части склада обувной фабрики «Псков-Полимер», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время пожарные продолжают ликвидировать последствия возгорания части склада обувной фабрики «Псков-Полимер», продолжается проливка.

Всего на ликвидацию пожара привлекли 60 человек, 23 единицы техники, из них от МЧС России 47 человек, 19 единиц техники (из которых 9 единиц основной техники (АЦ); 4 специальных (автомобиль рукавный, ПНС-110, АЛ-30, АПП).

Напомним, пожар на улице Железнодорожной, 60 произошёл сегодня утром. Генеральный директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин назвал причину пожара.