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Роспотребнадзор взял пробу воздуха вблизи места пожара на складе «Псков-Полимер»

Роспотребнадзор взял пробу воздуха вблизи места пожара на складе «Псков-Полимер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Произведено взятие проб воздуха вблизи с местом пожара, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ нет», - отметили в ведомстве.

В 11:26 пожарные ликвидировали открытое горение части склада обувной фабрики "Псков-Полимер". Эвакуировано 32 человека.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 60 человек, 23 единиц техники, из них от МЧС России 47 человек, 19 единиц техники и 4 специальных (автомобиль рукавный, ПНС-110, АЛ-30, АПП).

Напомним, пожар на улице Железнодорожной, 60 произошёл сегодня утром. Генеральный директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин назвал причину пожара.

Подробнее о событии читайте в нашем сюжете.

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