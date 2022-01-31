Из-за пожара руководитель «Псков-Полимера» решил отправить сотрудников на выходные с сохранением зарплаты

14:40, 31 января 2022, ПАИ

Из-за крупного пожара на складе руководитель предприятия «Псков-Полимер» Юрий Сорокин принял решение дать сотрудникам несколько выходных с сохранением зарплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе завода.

«В результате пожара, произошедшего на предприятии «Псков-Полимер», была повреждена труба, подающая отопление в цех швейного производства. В связи с этим руководство предприятия приняло решение о предоставлении сотрудникам фабрики выходных дней на период ремонтно-восстановительных работ с сохранением заработной платы», - уточнили на предприятии.

Пожар на складе завода «Псков-Полимер» начался около 8:30 из-за вспыхнувшей коробки с проводами. Пламя стало распространяться моментально. Пожарные расчёты прибыли через 10-12 минут, однако из-за того, что на складе хранились легковоспламеняющиеся материалы, пожар принял серьёзный масштаб.