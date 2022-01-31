Новых случаев заражения коронавирусом в сборной России по биатлону на Олимпиаде не выявлено

16:21, 31 января 2022, ПАИ

Новых случаев заражения коронавирусом в сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022 года в Пекине не выявлено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в команде.

В женскую команду для участия в Олимпиаде в Пекине изначально вошли: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, запасными были названы Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

30 января стало известно, что Васнецова заразилась коронавирусом, из-за чего ей придётся пропустить Олимпиаду. В составе сборной её может заменить Буртасова.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой. Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», - сообщила Валерия Васнецова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР).