Выбраны наставники для нового сезона шоу «Голос.Дети» на Первом канале

19:19, 31 января 2022, ПАИ

В новом сезоне супершоу «Голос.Дети» кресла наставников команд займут Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста). Об этом сообщила дирекция общественных связей Первого канала. Слепые прослушивания стартуют в эфире Первого канала уже 11 февраля в 21:30. На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придёт очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители.

Из тысяч претендентов к участию в слепых прослушиваниях нового сезона допущено 110 вокалистов.

Среди участников нового сезона шоу «Голос.Дети» будущий лепидоптеролог, юная певица с острова Маврикий, гимнаст, будущий клоун, эквилибрист, кадет, рокеры, футболисты, девочка-боксёр и даже артисты.