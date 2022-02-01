Три спортивных мероприятия пройдут в Пскове в ближайшие выходные

10:56, 01 февраля 2022, ПАИ

Финальные игры чемпионата Пскова по баскетболу пройдут с 5 по 6 февраля. Между собой сразятся три женские команды – «Энигма», «Юность» и «Остров». Соревнования пройдут в Доме спорта по адресу: Набережная реки Великой, 16, начало игр в 11:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

5 февраля в спортивном комплексе в Писковичах (улица Волкова, 20) состоится первенство Пскова по самбо среди юношей и девушек 2006-2010 годов рождения. Начало состязаний в 11:00. По результатам соревнований будут сформированы сборные команды города для последующего их участия в первенстве Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения и 2008-2010 годов рождения и международном юношеском турнире «Победа» среди команд городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов по самбо среди юношей 2006-2008 годов рождения.

В лесопарке Корытово 5 февраля пройдёт чемпионат и первенство Пскова по зимнему ориентированию. Организаторы мероприятия отмечают, что соревнования состоятся при любой погоде. К участию приглашаются жители города, спортсмены из Псковской области и регионов России. Старты начнутся в 13:00. Победители будут определены по лучшему времени прохождения дистанции с правильно отмеченными контрольными пунктами и в каждой возрастной категории.

Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей и со всеми мерами, направленными на предупреждение распространения COVID-19.