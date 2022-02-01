ГИБДД призывает псковичей соблюдать осторожность на дорогах

13:58, 01 февраля 2022, ПАИ

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В Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области призывают водителей быть осторожнее в связи с непростыми погодными условиями.

В зимний сезон световой день уменьшается, что влечет за собой ухудшение видимости на дорогах, требующее от всех участников дорожного движения повышенного внимания.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключить рискованные манёвры и помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. «Чрезмерная самоуверенность за рулем, игнорирование требований безопасности и пренебрежительное отношение к другим участникам дорожного движения нередко приводят к трагическому финалу!» – отметили в ведомстве.

Пешеходов призывают переходить дорогу только в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах в темное время суток с помощью световозвращающих элементов на одежде.

«Избежать многих серьезных проблем поможет повышение ответственности каждого участника дорожного движения. Еще раз напоминаем, что безопасность зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости соблюдения требований ПДД» – отметили в ведомстве.