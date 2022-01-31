АО СК «РСХБ-Страхование» вошло в перечень страховщиков с правом страхования урожая на случай ЧС

15:00, 02 февраля 2022, ПАИ

АО СК «РСХБ-Страхование» вошло в перечень страховщиков, которые могут страховать урожай на случай чрезвычайных ситуаций с господдержкой. Требования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации к агростраховщикам, которым доступно страхование от ЧС, закреплены в Постановлении Правительства РФ №2423. Документ вступил в силу с 1 января 2022 года.

«АО СК «РСХБ-Страхование» подтверждает готовность предлагать аграриям полисы по новой программе страхования урожая от риска гибели в результате чрезвычайной ситуации. Полагаем, что страхование на случай ЧС позволит минимизировать ущерб, который наносят посевам непредсказуемые природные явления, и повысить эффективность агрострахования в стране», — прокомментировал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Программа страхования урожая на случай ЧС с господдержкой заработала с 2022 года, она гарантирует возмещение за утрату урожая в результате ЧС в пределах прямых затрат на возделывание полей. Само страхование происходит по упрощенным и ускоренным процедурам, стоимость полиса значительно снижена по сравнению с другими подобными продуктами, а размер субсидирования расширен, что позволит еще активнее вовлечь в процесс страхования культур малые и средние хозяйства.

АО СК «РСХБ-Страхование» — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам девяти месяцев 2021 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.