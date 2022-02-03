Еще две пенсионерки в Псковской области стали жертвами мошенников
Две пенсионерки из Великих Лук и Новосокольнического района лишились денег после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Под разными предлогами злоумышленники ввели пожилых женщин в заблуждение и выманили у них более 400 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимых расследований.
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