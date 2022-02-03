Еще две пенсионерки в Псковской области стали жертвами мошенников

09:05, 03 февраля 2022, ПАИ

Две пенсионерки из Великих Лук и Новосокольнического района лишились денег после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Под разными предлогами злоумышленники ввели пожилых женщин в заблуждение и выманили у них более 400 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимых расследований.