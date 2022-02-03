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Экономика

Сотрудника псковского предприятия оштрафовали за нарушение ветеринарных правил при оформлении документов

Управлением Россельхознадзора привлекло к административной ответственности должностное лицо псковского предприятия за нарушение ветеринарных правил порядка оформления ВСД в электронной форме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе анализа деятельности ООО «Псковмясопром» в ФГИС «Меркурий» было установлено, что из сырья, в качестве которого был заявлен свиной жир, был произведён говяжий жир. Факт выработки из сырья продукции другого биологического вида подтверждает оформленный на 13 килограммов жира производственный ветеринарный сертификат.

Таким образом, должностное лицо ООО «Псковмясопром» нарушило Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) порядка оформления ВСД в электронной форме, утверждённые Приказом Минсельхоза РФ.

Сотрудник предприятия был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ и привлечён к административной ответственности в виде денежного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

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